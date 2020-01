Nenávisť vs. všetci ostatní alebo o tom, ako bolo v Levoči

Ešte včera sa ich niektorí báli, dnes s hanbou utiekli. Po Sabinove a Košiciach prišiel totálny debakel. O tom, ako sa slušní ľudia spojili proti fašizmu alebo môj autentický pohľad na utorňajšiu Levoču.

S ďalšími skvelými mladými ľuďmi momentálne pracujeme na vzniku a formovaní mládežníckej organizácie v rámci strany Za ľudí. V rámci mládežníckej organizácie toho môžete robiť mnoho - v čase volieb je to najmä práca na kampani, aby sa zmena na Slovensku konečne podarila. Ešte nejaký ten týždeň dozadu by som si myslel, že v Levoči to bude bežná kampaň - príjemné stretnutia a rozhovory s okoloidúcimi a následná "talkshow". Celé sa to však zmenilo, keď mi necelý týždeň dozadu poslala Vladimíra Marcinková pozvánku na event s názvom "Levoča bez nenávisti". V ten moment som si uvedomil, že to nebude asi normálny kampaňový deň. Zistil som, že fašisti z ĽS-NS ohlásili kampaň na ten istý čas len pár desiatok metrov od nás. Na facebooku sa začali pod nepolitickým eventom "Levoča bez nenávisti" zhromažďovať desiatky ľudí. V pláne bol tichý pochod k fontáne dobročinnosti, pri ktorej sa budú zapaľovať sviečky a čítať mená 868 Levočanov a Levočaniek, ktorí neprežili jeden z dvoch najhorších režimov v histórii ľudstva, kým na opačnej strane radnice budú mať fašisti svoje tradičné vymývanie mozgov. Bol som zvedavý, ako sa utorok vyvinie a nevedel som, čo čakať.

Momentka z pochodu k fontáne dobročinnosti. (Za ľudí)

Stretli sme sa o tretej v parku na námestí Majtra Pavla a po sformovaní stredne-veľkej skupiny členov a podporovateľov strany sme sa presunuli. Zobrali sme do rúk sviečky a pomaly sme začali kráčať smerom k davu. Následne sa mi však naskytol pohľad, ktorému som sám neveril. Stovky ľudí s transparentmi, ktorými jednoznačne dávali najavo, čo si o fašistoch 75 rokov od konca druhej svetovej vojny myslia - neskôr sme zistili, že odhady hovoria o takmer 2 000 slušných ľuďoch, ktorí sa podujatia zúčastnili. Oproti nim bolo maličké pódium, pri ktorom stál Milan Mazurek a zopár jeho kumpánov, ktorí čakali, ako sa to bude vyvíjať. Okrem strany Za ľudí a občanov mesta, ktorí prišli bez politickej nálepky sa podujatia zúčastnili aj členovia PS/Spolu, KDH alebo OĽaNO. Po zapálení sviečok a prečítaní 868 mien sme sa pomaly vrátili a videli sme ich ujsť. Dodávky ĽS-NS už boli na ceste bohviekam a jediné na čo sa pán Mazurek pred svojim odchodom zmohol bolo klamstvo o tom, že sa bojí o bezpečnosť a preto podujatie ĽS-NS ruší - polícia obavy o bezpečnosť vyvrátila. Nevedel prijať, že z mesta, v ktorom pravdepodobne očakával potlesk musel ujsť s hanbou. Nevyhnali ho len tí, v ich reči "praví" Slováci. Podujatia sa zúčastnilo i väčšie množstvo príslušníkov rómskej menšiny. Vyhnali ho tí, na ktorých denno-denne kydá. Vyhnali ho aj Rómovia. Rómovia, ktorých z duše nenávidí a ešte donedávna ich nazýval so svojou bandou len jedným slovom - paraziti. Pýtate sa, kde bol vodca? Kde bolo celé ich áčko? Ostatní predstavitelia ĽS-NS sa ani neukázali. Boli niekde schovaní a neodvážili sa vyjsť medzi ľudí.

Dokázali sme to v Levoči, dokážeme to všade. Najkrajšia na utorku bola jedna vec a tou bola jednota. Nenávisť vs. všetci ostatní. Proti skupine chalanov, ktorí pred pár rokmi vymenili gardistické uniformy za obleky a ľahko zjemnili jazyk (inak sa na nich nezmenilo nič) stáli všetci. Či už to boli Rómovia, konzervatívci, liberáli, mladí, starí, ... jednoducho všetci. A tým, ktorí stáli na strane nenávisti je nutné vysvetliť, kto sú Kotlebovci. Hovoria o sebe, že sú národovci, ale ich opatrenia a spoluúčasť na vláde by tejto krajine len a len uškodili. Hovoria, že Rómsku otázku vyriešia priam okamžite lopatami a krompáčmi, hoci za štyri roky v úrade župana Marián Kotleba s touto otázkou vôbec nepohol (odhliadnuc od toho, že lopaty nie sú riešenie). Hovoria, že zakročia proti korupcii, hoci v NR SR boli jedinou stranou v opozičných laviciach, ktorá bola ochotná spolupracovať so Smerom-SD. Toto bolo len zopár príkladov toho, že ĽS-NS tejto krajine vôbec nepomôže.

Smer padá. Fašisti rastú. Veľmi radi útočia na menšiny. Od Židov po Rómov. V utorok však boli menšinou oni. Verím, že sú menšinou v celej krajine. Ak ich budeme vyháňať z mesta za mestom, tak ujdú časom ujdú na smetisko dejín tak bezmocne, ako ušli dnes z Levoče.