Zabudlo sa...

Od roku 2014 sa toho veľa zmenilo a prichádza zmena. Mám však pocit, že sa akosi zabudlo na toho, komu za ňu môžeme vďačiť.

Slovensko prežilo. SMER-SD celkovo vládol dvanásť rokov a krajina ostala v zúboženom stave. Nedopadli sme však tak zle ako Maďari, ktorí žijú pod Orbánovým režimom. V sobotu nás čakajú voľby, ktoré SMER-SD a jeho kumpánov od moci konečne odstrihnú a naša krajina sa bude môcť posunúť napred. Príde zmena. Mám však pocit, že sa akosi rýchlo zabudlo na posledných päť rokov.

Prieskumy verejnej mienky som si osobne nebral nikdy veľmi k telu. Ukazujú podľa mňa nejaké trendy rastu či poklesu, ale presné čísla sú pre mňa irelevantné, nakoľko sa málokedy presne zhodujú s reálnym výsledkom strán vo voľbách. Keď však vyšli posledné predvolebné prieskumy (vrátane tých dvoch "neverejných"), tak to vyzerá na trend, ktorý hovorí, že strana ZA ĽUDÍ klesá. Zároveň tu prebieha akýsi ošiaľ ľudí okolo hnutia OĽaNO a Igora Matoviča.

Bol rok 2014, keď Robert Fico zažil svoju prvú veľkú politickú porážku. Dovtedy pre veľkú časť verejnosti neznámy podnikateľ z Popradu porazil dlhodobo najmocnejšieho politika v krajine o viac než pätinu hlasov. Vyhral a to napriek tomu, že ďalší kvázi opoziční kandidáti ho neboli ochotní následne podporiť. Ale tak, čo sa dalo čakať od spoluzakladateľa HZDS Milana Kňažka a budúceho "wanna be" gazdu pravice Radoslava Prochádzku. Andrej Kiska sa stal jediným svetlým mocenským elementom svojej doby. Prezidentský úrad sa stal jediným vplyvným miestom, v ktorom nevládol SMER-SD. Keď v roku 2012 vyhrala strana Roberta Fica voľby s 44.41%, obsadila všetky posty od ministerstiev, predsedu parlamentu, premiéra, ... a vládla štýlom, ako povedal už nebohý Pavol Paška - "Vyhraj voľby, môžeš všetko". Od roku 2014 bol Andrej Kiska prezidentom, na ktorého sa obracal každý, komu išlo o dobrú budúcnosť Slovenska. Keď sa prišlo na Bašternákove podvody, tak jasne ukázal na ministra Kaliňáka. Dva roky odmietal menovanie Jany Laššákovej a Mojmíra Mamojku - smerákov, z toho ten druhý klamal o kontaktoch s Kočnerom. Bol najväčším oponentom Roberta Fica a vládnej koalície počas celého svojho prezidentovania. Keď Andrej Danko blúznil o Rusku, ktoré potrebujeme a je naším priateľom, tak prezident vždy jasne ukázal, že patríme k NATO a EÚ, bol zárukou našej zahranično-politickej orientácie a podporil Ukrajinu na svojej ceste k svetlej budúcnosti. Rázne odmietol prijať fašistov v prezidentskom paláci a jasne sa voči nim celý čas vymedzoval ešte v časoch, než to začalo byť veľkou predvolebnou témou. Keď po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej odchádzajúci premiér blúznil o tom, že občianske prostesty sú organizované zo zahraničia a odvolával sa na to, že ich riadi George Soros, tak nás všetkých prezident opäť jasne podržal, podporil protesty a i vďaka nemu bol Robert Fico druhý-krát porazený a my sme neskončili ako Maďari pod Orbánom. A potom prišla tretia Ficova porážka. Andrej Danko či Peter Pellegrini tlačili na Andreja Kisku s tým, že ak vymenuje Roberta Fica za predsedu Ústavného súdu, tak sa voči nemu nespustí žiadna antikampaň a rozídu sa v dobrom (komunikáciu Andreja Kisku a Petra Pellegriniho, ktorá to potvrdzuje zverejnil včera predseda OKS Ondrej Dostál, ktorú ju získal od NAKA - https://dennikn.sk/blog/1775002/smer-sd-o-kiskovi-lzi-az-do-poslednej-chvile/). Prezident to rázne odmietol a tak sa to celé začalo.

Pred prezidentskými voľbami bol úžerník, scientológ alebo organizoval i štátny prevrat v Kongu. Keď ohlásil, že zakladá stranu, tak v rámci Ficovej pomsty sa stal daňovým a pozemkovým podvodníkom. SMER-SD umelo vytvára kauzy v rámci osobnej pomsty. Ohľadom "kauzy" pozemkov, v ktorej súd rozhodol, že Andrej Kiska konal v dobrej viere (a pritom bol súdený p.Radačovským, neskorším europoslancom za ĽS-NS, ktorý ho posielal do Izraela) a začali sa objavovať akési zostrihané, v skutočnosti nič nehovoriace videá. Politické obvinenia pokračovali i po skončení prezidentovho mandátu, kedy bol obvinený z daňového podvodu, resp. neoprávnenej žiadosti o vratku. Každý, kto má aspoň niečo s podnikaním vie, že to je hlúposť a nikdy v histórii SR nebol niekto za niečo podobné obvinený. Pre mňa osobne, keď som tieto falošné obvinenia počul stačilo jedno. Položte si otázku. Prečo by niekto, kto rozdal celý viac než 300-tisícový plat chudobným rodinám, prečo niekto, kto založil Dobrého Anjela a dal doň viac než milión eur, prečo by mal niekto kto celý život svojím majetkom pomáha potrebu ukradnúť nejaký pozemok a chcieť na daňových vratkách v pomere smiešne peniaze, voči tým ktoré rozdal? Ak vám to nestačí, všimnite si, kedy všetky obvinenia prišli. Prišli vtedy, keď bol Robert Fico prezidentom tretí-krát a definitívne porazený.

Mám však pocit, akoby sa na celých päť rokov prezidentovania Andreja Kisku zabudlo.

Po skončení svojho mandátu založil stranu ZA ĽUDÍ, ktorá je tvorená skvelými odborníkmi a regionálnymi osobnosťami. A i bývalí Kiskovi partneri do neho počas kampane začali kopať. Každý začal zveličovať vyfabulované obvinenia a každý nás začal haniť za to, že máme stranu, ktorá chce pomôcť regiónom, zdravotníctvu, či spravodlivosti, tak, ako sa o to náš predseda snaží už dlhodobo. Opozícii akosi nevyhovujeme a koalícia sa nás bojí - preto na nás najviac útočia. Fico vie, že Andrej Kiska a strana ZA ĽUDÍ spraví zo Slovenska normálnu, slušnú krajinu a preto sa toho bojí. Lebo Robert Fico v normálnej, slušnej krajine svoje miesto nemá.

Ak chcete stabilnú stranu so silným tímom, stranu, ktorá má skvelý protikorupčný a sociálny program, či stranu, ktorá je kultivovaná a nechystá sa viesť kultúrne vojny, spomeňte si v sobotu na stranu ZA ĽUDÍ a prezidentovanie Andreja Kisku.