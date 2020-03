Donald Trump má súpera

V USA sa boj o demokratickú nomináciu do prezidentských volieb stupňuje. V rámci volebného superutorka si kandidáti rozdelili tretinu delegátov v štrnástich štátoch a jasne sa ukázalo, z ktorej dvojice sa ukáže vyzývateľ Trumpa.

Po mnohých debatách sa v januári vyprofilovalo viacero hlavných kandidátov, ktorí budú bojovať, aby získali nomináciu Demokratickej strany do prezidentských volieb. Medzi hlavné mená patrili senátori Bernie Sanders, Elizabeth Warren a Amy Klobuchar, starosta mestečka South Bend Pete Buttigieg či bývalý viceprezident z Obamovej éry Joe Biden. Neskôr sa do súboja zapojil ešte bývalý trojnásobný starosta New Yorku a jeden z najbohatších ľudí sveta Michael Bloomberg, ktorý sa však do debát i jednotlivých hlasovaní zapojil až vo volebný superutorok. Po dnešku vieme povedať, že situácia pre mnohých dopadla prekvapivo inak, než sme si mysleli na jeseň.

Víťaz volebného superutorka vyzeral sprvoti ako outsider. Je ním bývalý Obamov dvojnásobný viceprezident Joe Biden. Vyhral v desiatich zo štrnástich štátov a to sa ešte pred nedávnom ešte hovorilo, že svoju kandidatúru ukončí. A nik by sa tomu nečudoval. V Iowe vyhral prekvapivo (na počet delegátov) umiernený kandidát Pete Buttigieg a Biden skončil až štvrtý. V New Hampsire až piaty. V Nevade bol však už na druhom mieste a to, že Bidena podporujú menšiny (ktoré si ho pamätajú z čias Baracka Obamu) sa naplno prejavilo v Južnej Karolíne, v ktorej suverénne vyhral. Keď začal predvčerom jeden z najdôležitejších momentov celých primárok - volebný superutorok - ukázalo sa, ako bude vyzerať súboj o Demokratickú stranu.

Bernie Sanders a Joe Biden (TheHill)

Demokratická strana sa na rozdiel od Republikánskej (v ktorej to nie je až tak vyhrotené) štiepi na dva prúdy, z čoho sú oba relatívne silné. Je to umiernený až centristický prúd, ktorý v týchto voľbách reprezentuje napr. Biden či Buttigieg a progresívne až ultraľavicové krídlo, ktoré reprezentuje Sanders či Warrenová. Rovnako ako v minulých primárkach, kde sa po čase vyprofilovali ako hlavný súperi Clintonová (umiernené krídlo) a Sanders (ultraľavicové krídlo), tak i v primárkach súčasných sa dalo očakávať, že boj o nomináciu bude súbojom medzi týmito dvoma krídlami. Pete Buttigieg a Amy Klobucharová sa pred superutorkom vzdali v prospech Joea Bidena. Do hry sa snažil ešte vstúpiť Michael Bloomberg, ktorý mohol zmeniť pravidlá hry (o čo sa snažil najmä skrz svoj obrovský majetok), ale nevyšlo mu to a nevyhral ani jeden štát na kontinentálnej časti USA. Jeho prehra bola spôsobená tým, že mnohým demokratom až príliš pripomínal Donalda Trumpa či jeho (pre demokratov) nepopulárnymi opatreniami z čias starostovania v New Yorku. Alebo sa jednoducho do tohto zápasu zapojil až príliš neskoro. Odstúpil z kampane a taktiež podporil Bidena. Biden sa teda v podstate stal jediným predstaviteľom umierneného krídla strany, za ktorého sa postavili i iný kandidáti. V rámci ultraľavicového krídla jednoznačne dominuje Bernie Sanders, keďže senátorka Warrenová počas superutorka totálne pohorela (prehrala i vo svojom domovskom štáte - Massachusetts) a dá sa očakávať, že v najbližších hodinách/dňoch sa vzdá a podporí Sandersa. Ak Sanders vyhrá nomináciu, tak si ju možno vyberie ako svoju spolukandidátku, resp. kandidátku na viceprezidentku do novembrových volieb proti Donaldovi Trumpovi napriek vzájomným animozitám - rovnako ako napr. Reagan a Bust st., ktorí sa tiež nemali práve v láske. Bidenovým spolukandidátom môže byť napr. Buttigieg - jedna z nádejných mladších tvárí strany. Otázkou však ostáva, kto vyhrá nomináciu a akú má šancu v boji so súčasným prezidentom?

Progresívne krídlo favorizuje Sandersa, keďže si pamätá poriadnu porážku umiernenej Clintonovej v roku 2016. Na druhej strane umiernení favorizujú Bidena, nakoľko nerozdeľuje spoločnosť tak ako Sanders a je omnoho prijateľnejší i pre Republikánov. Sám Donald Trump počas prejavu v Južnej Karolíne odporučil ľuďom voliť Sandersa, čiže sa dá predpokladať, že sa Bidena bojí viacej. Biden má väčší potenciál osloviť republikánskych voličov, ktorí nie sú spokojní s Trumpom, má veľkú podporu zo strany menšín a vyzerá to tak, že má šancu ich zmobilizovať. Sanders má problémy i vo vlastnej strane, v ktorej proti nemu začalo vystupovať množstvo vyššie postavených i radových členov, ktorým sa nepáči to, ako veľmi ju posúva doľava. Pri tomto bode sa črtá podobnosť s Jeremym Corbynom a Labour Party vo Veľkej Británii. A všetci vieme ako to dopadlo.

Autor blogu predpokladá, že všetci umiernení sa spoja a nomináciu vyhrá Joe Biden, ktorému to na prvý pohľad nečakane celé vychádza. Donald Trump má však za sebou zjednotenú stranu, ktorá sa neštiepi a podporu v štátoch, ktoré sú pre víťazstvo vo voľbách kľúčové. A predsa, nie často sa stáva, že prezident prehrá pri pokuse predĺžiť si mandát o ďalšie štyri roky. Demokratov však čaká mnoho ďalších bojov. Ako povedal Pete Buttigieg, treba sa prestať tváriť, že prezidentský úrad je všetko. Demokrati majú dlhodobý problém získať väčšinu v senáte, či v jednotlivých štátoch únie, v ktorých čoraz častejšie a vo väčších číslach bodujú republikáni. Zvrátenie tohto trendu je ešte beh na dlhé trate.