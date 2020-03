Veľa ľudí ostalo z posledných volieb znechutených, čomu sa dá rozumieť. Následne sa strhol veľký hejt na Andreja Kisku a stranu ZA ĽUDÍ, ohľadom toho, načo to bolo celé dobré? Táto otázka je však úplne neopodstatnená.

Rozumiem, že po posledných voľbách ostalo veľa ľudí znechutených. Prepadlo historicky najviac hlasov - 28.39% t.j. 820 411 hlasov. Do parlamentu sa nedostala liberálna koalícia PS/Spolu, KDH, maďarská menšina nemá prvý-krát v histórii demokratického Slovenska svoje zastúpenie v parlamente. Okrem nich ostali sklamaní určite i voliči Smeráckeho klonu vo forme Dobrej Voľby, voliči fejkových národniarov - SNS, konšpirační voliči Štefana Harabina, komunisti od Chmelára či Mičeva a mnohí ďalší. Po voľbách vidím (médiá, sociálne siete, ...), ako sa spustil všeobecný hejt na stranu ZA ĽUDÍ a na osobu Andreja Kisku, ktorý zväčša vyvrcholí otázkou "Načo to bolo všetko dobré?". Tak, poďme sa na to pozrieť.

Andrej Kiska počas svojho päťročného prezidentovania vždy stál na správnej strane. Ako prezident dokázal tri-krát poraziť Roberta Fica. Nechcem si ani len predstaviť, ako by dnes Slovensko vyzeralo, keby sa prezidentom stal klamár Radoslav Procházka, ktorý svoje korupčné maniere ukázal už v nahrávke telefonátu s Igorom Matovičom. Tým, že prezident tri-krát porazil Róberta Fica, dalo sa očakávať, že bude chcieť v boji za lepší život na Slovensku pokračovať i po skončení svojho mandátu a tak založil stranu ZA ĽUDÍ. Tento príbeh však už poznáme a dostaňme sa k najčastejším výčitkám.

Ohlásenie vzniku strany prebehlo 17.6.2019 v Banskej Bystrici (TASR)

Sme strana jedného muža; Kvôli nám nie je koalícia PS/Spolu v NR SR; Ledva prekĺzli do parlamentu, akým právom si diktujú podmienky v povolebných rokovaniach; a mnoho iného počúvame v týchto dňoch. Vo voľbách sme získali 5.77%. Určite sme do toho išli s tým, že sme čakali viac, vzápätí je však nutné dodať, že dôveru nám dalo 166 325 ľudí, ktorých sa rozhodne nechystáme sklamať. Zažili sme si pred voľbami brutálnu antikampaň. Nie sme stranou jedného muža a máme veľmi silný tím. Pred voľbami sme mali pripraveného odborníka na riadenie každého jedného ministerstva. Rozhodne nie sme stranou jedného muža. Máme silný tím a v budúcej koalícii budeme najstabilnejším prvkom. Strana ZA ĽUDÍ je jasne prozápadná stredová strana bez akýchkoľvek extrémov.

Musím s ľútosťou povedať, že dnes počúvam a čítam obvinenia zo strany voličov koalície PS/Spolu, že najmä strana ZA ĽUDÍ je dôvodom, prečo sa koalícia nedostala do parlamentu. Myslím si, že koalícia PS/Spolu a strana ZA ĽUDÍ sú si v mnohom najbližšími partnermi. O to viac mi prídu tieto obvinenia scestné. Nevidím voličov KDH, že by napádali OĽaNO alebo voličov SNS, ako napádajú Štefana Harabina. V slobodnej politickej súťaži sa voliči rozhodli, kto sa do parlamentu dostane a aký tam bude mať mandát. Spomedzi opozičných strán v tejto súťaži najlepšie uspel Igor Matovič so svojim hnutím OĽaNO. Nebol tu však nik, kto by niekomu obmedzoval politický výsledok. Nik nebránil koalícii PS/Spolu zopakovať svoj výsledok z eurovolieb (20.11%). Nehovoriac o tom, že koalícia mala najdrahšiu kampaň zo všetkých (zdroj - Transparency International Slovensko) a to 2.12 milióna eur, získala len o 2 525 viac hlasov než v eurovoľbách napriek intenzívnej trištvrte ročnej kampani, počas ktorej ako sami deklarovali prešli každú jednu dedinu a každé jedno mesto (v eurovoľbách získali 198 255 hlasov a vo voľbách do NR SR 200 780 hlasov).

Mnohí hovoria, že hnutiu OĽaNO sa podaril efekt snehovej gule a dnes sme tam mohli byť my, ak by sme sa spojili. Igorovi Matovičovi sa podaril efekt snehovej gule na tom, že odčerpal (okrem pár percent voličov opozície) najmä veľké množstvo potenciálnych voličov ĽS-NS (čo je veľmi záslužná činnosť) a veľký počet nevoličov. Pri spojení strán ZA ĽUDÍ a PS/Spolu treba jasne povedať, že tento efekt by nenastal. O tom, že voliči ĽS-NS by takúto koalíciu nevolili niet pochýb a rovnako by sme k urnám nepritiahli veľký počet nevoličov, nakoľko tí hľadajú zmenu zväčša v netradičných stranách a hnutiach, nie v štandardných stranách. Bola tu antikampaň a každý spravil vlastné chyby, preto si myslím, že nie je vhodné ich hádzať na iných, najmä ak bolo pnutie zo strany voličov PS/Spolu spojiť sa pred voľbami. Ak sa dnes deje takýto hejt, tak si ani nechcem prestaviť, aký hejt by dostával Andrej Kiska, ak by bol na čele tejto koalície počas najtvrdšej časti antikampane.

A čo povedať k tomu, že sme ako 5.77%-ná strana mali podmienky pre vstup do budúcej vlády? Spolu s SaS (ako dva najmenšie parlamentné subjekty) budeme dvoma tradičnými stranami vládnej koalície. OĽaNO a Sme rodina budú tou "netradičnejšou" časťou. Myslím si, že bolo v záujme všetkých, že rokovania trvali možno trošku dlhšie a v rámci koalície bude tým pádom väčšia rovnováha. A predsa, čo by sme len dali za to, aby toho Most-Híd a Sieť v 2016 vyrokovali viac.

Načo to bolo teda všetko dobré? Začali sme na rovnakej štartovacej línii ako každá iná strana a je teraz len na nás, ako túto šancu využijeme.