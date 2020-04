Ako zaručene zošalieť?

COVID-19 je biologická zbraň, tajné sekty ovládajú svet (a špeciálne sa zameriavajú na Slovensko), Rusko je vysnená krajina a mnoho iného sa dá nájsť celkom ľahko na facebooku. O to nebezpečnejšie to je v dnešných dňoch.

Sme v koncoch. Každých pár rokov musíme ako krajina bojovať, aby sa z nás nestala opäť čierna diera Európy. Doma sme momentálne viac než obyčajne. Prioritou číslo jeden je vyhrať nad COVID-19 a vrátiť život do bežných koľají. Jeden by si povedal, že všetko sa tak akosi upokojí, ale opak sa stáva pravdou. Takmer každý z nás má nejakú obrazovku. Počítač, tablet, telefón, ... . A každý tam má facebook. V týchto dňoch na ňom každý z nás trávi viac času než bežne. A o správy sa kvôli vírusu zaujímajú i ľudia, ktorí sa o ne bežne nikdy nezaujímali. A najčastejšie cez facebook. A práve v týchto dňoch to tam vrie. Od otázky, aké má COVID-19 príznaky, k tomu, že to je vlastne nejaká tajná biologická zbraň je len veľmi tenká hranica.

Začne to tým, že človek zbadá článok z neznámeho webu, v ktorom nemusí byť nič až tak zlé. Kliká však ďalej a ďalej. A končí v skupinách, kde vlastne zistí, že celá táto kríza slúži na to, že nejaké tajné skupiny chcú zredukovať populáciu planéty. A pokračuje to už "zaručenými" a "overenými" informáciami k ďalším témam. Najčastejšie od rôznych expertov a odborníkov (o ktorých predtým nikto nikdy nepočul) a ak text neobsahuje slová ako "uniknutý dokument" či "tajný plán", akoby sa ani nerátal. Zistíte, že svet ovláda Soros, teda vlastne Rostchildovci, ehm chcel som povedať Rockefellerovci. To je vlastne jedno kto, ale ten svet určite niekto ovláda! Očkovanie slúži na to, aby si nás ktosi podmanil. A NATO je zločinecká organizácia! EÚ tiež. Putin je najlepší líder na svete. A pozor hlavne na imigrantov a liberálov. Takto sa dá pokračovať donekonečna. A teraz si predstavte človeka, ktorého život je už v druhej polovici, nevie čo robiť, má zlú prácu (popr. nemá žiadnu, keďže sa v jeho okolí nedá zamestnať) a už roky sa nevie pohnúť z miesta. Alebo si predstavte starých rodičov, na ktorých sa zvyšok rodiny vykašľal, nemajú medzi sebou až tak dobrý vzťah, ledva platia účty a nevedia čo so svojím voľným časom. I títo ľudia do tejto siete padajú. A končí to zle. Aké sú najčastejšie veci, ktoré táto scéna obsahuje?

V prvom rade je všetko komplikované. Všetko je písané tak, že v skutočnosti to má nejakú svoju tajnú stránku. Všetko je odniekiaľ riadené a len na facebooku je odhalená tajná pravda. Odhaľuje sa všetko tajné. Bohužiaľ, veľmi často tam ten skvelý človek, ktorý nám všetkým odhalil pravdu nie je podpísaný, čiže mu nemôžeme poďakovať alebo je pravda vysvetlená v audio forme nejakým umelým neznámym hlasom. Okrem toho, že je všetko komplikované, tak takmer všetci politici sú riadení zo zahraničia. A presne preto bol minulý režim tak skvelý, lebo vtedy sme boli svojbytní! Ak chcete argumentovať, tak neobstojíte. Lebo akonáhle s nimi nesúhlasíte, tak ste z nejakej mimovládky, liberálna spodina alebo ste mladý a preto tomu nemôžete rozumieť. Len tak, z princípu. Akonáhle je niekto mladý, tak sa ničomu nemôže rozumieť a nemá sa k ničomu vyjadrovať, lebo nemá životné skúsenosti. Presne tak to funguje, všetky skúsenosti sa nadobúdajú vekom, je úplne jedno či to je medicína alebo politika. Tretia svetová vojna začína pomaly každý deň a vždy sa objavuje nejaký nový nepriateľ. Od Čaputovej, cez imigrantov po Európsku úniu. Paradoxne, na "úhlavného" nepriateľa či odtajnené svetové udalosti sa veľmi rýchlo zabúda. Ešte pred týždňom mohol za všetko zlo sveta Kiska s Čaputovou, dnes za to môže Matovič a koniec koncov je to úplne jedno, lebo ich všetkých aj tak ovláda Soros, mimovládky a Spojené štáty - rovnako ako boli riadené protesty Za slušné Slovensko a koniec tretej Ficovej vlády. Pár vecí je však vždy istých. Treba sa upnúť k Rusku, k spasiteľovi Putinovi a minulý režim bol rozhodne lepší, než ten dnešný. A čo je výsledkom týchto slušne povedané hlúpych nezmyslov?

Výsledkom tohto celého je totálny strach a paranoja. Ľudia sa hecujú, ako treba všetkých vystrieľať. Ten, kto svojmu názorovému oponentovi nepraje znásilnenie či kyselinu na hlavu akoby ani neexistoval. To, že zo zahraničia (čítaj Moskvy) sme boli ovládaní v minulom režime, a že za podobné reči by vtedy všetci komentátori, ktorí kydajú na hlavu štátu alebo idú strieľať intelektuálov skončili vo väzení je už vlastne nepodstatné. Ľudia, ktorí tam často komentujú majú v profile rôzne slovenské národné znaky a hovoria o sebe, že sú nacionalisti či patrioti. A pritom si ani len neuvedomujú, ako krajine, o ktorej hovoria, že ju majú tak radi škodia a ubližujú. Vytvára sa tu paranoja, že tí, vďaka ktorým sa máme lepšie nám vlastne idú ublížiť a tí, ktorí nám život ničia nás v skutočnosti zachraňujú. Vtláča sa tu do hláv ľudí to, že západ je zlý, že nie sme jeho súčasťou a našou spásou je krajina, v ktorej štvrtina obyvateľstva nemá splachovací záchod a tridsať miliónov ľudí nemá tečúcu vodu (čítaj Rusko). To však automaticky neznamená, že normálna a konštruktívna kritika Európskej únie či čohokoľvek iného je zakázaná a zlá. Lenže diskusie na facebooku majú ďaleko od konštruktívnej a inteligentnej kritiky.

Koledujeme si o totálnu katastrofu. Ľudia sa pod vplyvom tohto facebookového bahna odkláňajú od vlastných problémov. Stačí im na to, že im niekto dá nepriateľa a zabudnú na reálne problémy. A podľa toho sa budú ľudia rozhodovať i vo voľbách. Otázky zlepšenia finančnej situácie rodín či konečné dostavanie D1 ide do úzadia témam ako sú imigranti či NATO. Dnes to je možno ešte stráviteľná časť populácie, ale časom bude čoraz viac narastať na počte. Kto všetky tie príspevky a text tvorí? Ľudia s pochybnými záujmami či koniec koncov aj chudáci paranoici, ktorí sú o tom presvedčení. Aká je teda budúcnosť krajiny, v ktorej sa ľudia hecujú, koho treba vystrieľať?

Táto bahnitá propaganda nám otupuje krajinu. Mám pocit, akoby ľudia dnes už nepremýšľali nad tým, čo čítajú a čo zdieľajú. To však (v ich jazyku povedané) nejaký svedok Kiskov píšuci tento text pre pedofíliu podporujúce SMEčko len tak ľahko nezmení. Vieme si však pomôcť očistiť našu krajinu aspoň trochu. V tomto období, kedy sme doma a svet bojuje s vírusom a každý viacej číta sa porozprávajme s našimi blízkymi o tom, čo čítať a ako nepodľahnúť tomuto bahnu. Najbližšie, než si poviete, že prezdieľate niečo, v čom sa až tak nevyznáte si to prosím dva-krát premyslíte. Robíte tak pre dobro seba, svojich detí, jednoducho každého.

A ako teda zaručene zošalieť? Stačí zle používať facebook a uveriť všetkému vyššie spomenutému. Neveríte tomu? Blahoželám. Tempom, akým sa to vyvíja však onedlho zošaliete z ľudí, ktorí tomu všetkému veria.