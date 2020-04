Kto bude niesť zodpovednosť?

Zažívame svetovú krízu, ktorá ovplyvnila naše životy na plnej čiare. Na pozadí rôznych správ o COVID-19 však zaniká jedna z hlavných tém týkajúca sa dnešnej krízy. Kto spôsobil súčasný stav?

Je koniec apríla 2020 a ešte pred rokom by nám ani len nenapadlo, že dnešok môže vyzerať tak, ako vyzerá. Svetová pandémia. Státisíce nakazených, desaťtisíce mŕtvych. Ak máte to šťastie, že ste sa vy ani vaši blízky vírusom nenakazili, tak ešte nie ste za vodou. Dotkne sa vás kríza, nech už to je v akejkoľvek forme. Ekonómovia už začínajú hovoriť o tom, že táto ekonomická kríza bude väčšia než tá z rokov 2007/2008. A to ešte stále nevieme, čo nás čaká a ako dlho bude toto všetko trvať. I keby sa žiadna druhá vlna nekonala a vírus by z Európy v krátkej dobe zmizol, tak následky budú ďalekosiahle. A z Číny sa na miesto najväčšieho vinníka stáva miestami priam spasiteľ.

Keď sa v roku 2002 objavil prvý prípad SARS, tak Čína na pár mesiacov uzavrela svoje mokré trhy. Práve z jedného z nich pochádzal prvý prípad nákazy. Po pár mesiacoch ich však opätovne otvorila. Hoci bol sortiment zvierat mierne obmedzený, tak napríklad také cibetky, ktoré SARS preniesli na človeka sa môžu predávať naďalej. Súčasný COVID-19 pochádza rovnako ako SARS z jedného z mokrých trhov, konkrétne z mesta Wuhan. Mokré trhy fungujú i v iných oblastiach sveta akými sú západná Afrika, juhovýchodná Ázia či stredná Amerika. Kým v uvedených oblastiach fungujú takpovediac "v malom", tak v Číne funguje trh s pôvodne voľne žijúcimi zvieratami "vo veľkom". V Číne existuje odhadom 20-tisíc fariem s týmito zvieratami, ktoré zamestnávajú približne 14-miliónov ľudí. A ide o biznis, v ktorom sa točí niekoľko desiatok miliárd. A preto sa zopakoval rovnaký scenár ako pri SARS. Mokré trhy boli istý čas zatvorené po celej krajine a teraz sa už opätovne otvárajú. Ak by sme Číne chceli nedajbože odpustiť fungovanie týchto v podstate nebezpečných trhov, tak na klamstvá Komunistickej strany zabudnúť nesmieme. Nebyť ich tajností a klamstiev, tak dnes by sme dnes mali omnoho menej obetí, nakazených a možno by sme sa ani nedopracovali k svetovej pandémii.

Čína od začiatku pandémie klame. Svoje by vedel hovoriť napríklad už nebohý lekár Li Wen-liang, ktorý bol obvinený políciou zo šírenia klamstiev potom, čo upozornil na to, že sa v nemocnici objavili ľudia nakazení vírusom, ktorý sa podobá na SARS. Zo začiatku bolo popierané zo strany Číny i to, že sa nákaza prenáša z človeka na človeka. A takto vieme pokračovať ďalej a ďalej. Až po podozreniach, že vo Wuchane v skutočnosti zomrelo viac ľudí, než čínske úrady uvádzajú sa zrazu z ničoho nič pridalo k celkovému počtu ďalších 1 290 ľudí. Z dlhodobého hľadiska sú klamstvá komunistickej strany obrovským globálnym rizikom a môže to spôsobiť len ďalšie a ďalšie problémy. Problém je o to väčší, keďže Čína je momentálne popri USA jednou z dvoch najväčších svetových mocností. To, že to takto fungovať nemôže si medzi prvými uvedomil austrálsky premiér Scott Morrison, ktorý volá po medzinárodnom vyšetrovaní Číny za jej správanie po vypuknutí nákazy. Zároveň chce preverenie postupu WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie). Je zvláštne, mnohým krajinám paradoxne pomohlo, keď konali v rozpore s odporúčaniami WHO. Na Slovensku to bolo napríklad nariadenie na nosenie rúšok. To, že WHO tentoraz zlyhalo nie je ojedinelou vecou. O zlyhaní sa hovorí i pri reakcii na Ebolu. Dá sa teda povedať, že kým práca WHO pomáha ľudstvu vo veľmi dôležitej miere pri eliminácii chorôb, ktoré tu sú s nami už dlhšie (detská obrna, osýpky, ...), tak pri nových vírusoch (Ebola, COVID-19), kedy je nutná promptná reakcia WHO zlyháva.

Austrálsky premiér Scott Morrison (Business Insider)

Majú komunisti klamstvo v krvi? Asi áno a bohužiaľ to vyzerá tak, že s tým nič nespravíme. Rovnako ako ZSSR klamalo na začiatku katastrofy menom Černobyľ, tak Čína klame pri COVID-19. Za toto rozšírenie môže vlastne DNA čínskeho režimu. Ututlať, zatajiť a nič nepriznať, len nech si naša nová veľmoc nepokriví svoj imidž. Miesto toho, aby Čína mlčala kdesi v kúte ako vinník, vďaka ktorému je súčasná situácia horšia, než mohla byť, tak využíva metódy propagandy k zlepšeniu svojho postavenia vo svete. Kým Európa, narozdiel od takej Afriky bola ešte do nedávna relatívne ušetrená čínskej propagandy, tak súčasná kríza Číne dala ideálnu príležitosť šíriť svoje "vymývanie mozgov" i do našich končím. Čína nám predáva rúška a zdravotnícky materiál a politici vítajú čínske lietadlá na letiskách. Miliardy zo strany Európskej únie však s takou vervou spomenie verejne málokto.

Srbský prezident Vučič bozkáva čínske vlajky a hovorí o svojom východnom náprotivku ako o bratovi. Český prezident Zeman chodil do Číny takpovediac ako na klavír. Čína sa snaží sprivatizovať strategické podniky v Grécku (prístav Pireus už získala). Orbán pomaly začína pokukovať už nie len po Rusku. Musíme sa ako celá Európa spamätať. Ruská propaganda je ešte nič oproti tomu, čo dokáže Čína. Austrália i Spojené štáty si túto východnú hrozbu už naplno uvedomili. Teraz je čas na nás, lebo ak zaspíme, tak môžeme pokojne skončiť ako stredná Ázia či mnohé krajiny Afriky.

Popri zachraňovaní životov a ekonomiky kvôli COVID-19 nezabudnime na hlavného vinníka, lebo nejde len o súčasnú krízu. Práve iniciatíva austrálskeho premiéra by mohla byť dobrým odrazovým mostíkom k tomu, aby Európa nezaspala dobu. Súčasnú situáciu nám pokašlali komunisti alebo pokojne sa môže stať, že pokrízový vývoj si pokašleme sami.