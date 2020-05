Zlobu nahradí úsmev, ale podstata ostane rovnaká

Čaká nás súboj Fica s Pellegrinim a prezentuje sa to, akoby sa rozhodovalo medzi zlom a dobrom. V skutočnosti to je však to isté zlo, len očividnú zlobu, ktorá stratila zábrany nahradí úsmev a na prvý pohľad slušné správanie.

Povolebný vývoj vyústil do toho, že súčasná vláda bude mať pravdepodobne najslabšiu opozíciu, aká tu kedy bola. Voliči sa na ĽS-NS chvalabohu nejako nechytajú. Po štyroch rokoch v parlamente dosiahla v podstate rovnaký výsledok ako v roku 2016 (8,04% v 2016 a 7.97% v 2020). Nehovoriac o fiasku v komunálnych voľbách a voľbách do VÚC. V prezidentských voľbách voľbách boli porazení Štefanom Harabinom, ktorý im prebral voličov a v Europarlamente majú už len jedného europoslanca, keďže Miroslav Radačovský sa s nimi už rozlúčil. Jedinou stranou, ktorá teda tvorí opozíciu vláde je SMER-SD. Napriek denno-denným novým škandálom to dokázali uhrať na 18,29% , čo vieme označiť za úspech po tom všetko, čo Slovensku spravili. Avšak i jediná "mocná" opozičná strana sa začína štiepiť.

Peter Pellegrini je po prezidentke druhým najdôveryhodnejším politikom. Na druhej strane je Robert Fico, ktorého v rámci dôveryhodnosti predbehol už aj Marián Kotleba. Aspoň takto vyzeral posledný prieskum. Prieskumom netreba dávať veľmi silnú váhu, ale ukazujú jasný trend, ktorý bol potvrdený aj v parlamentných voľbách. Líder kandidátky Pellegrini je dlhodobo populárnejší než predseda strany Fico a vo voľbách získal o takmer 170 tisíc preferenčných krúžkov viac. Inak povedané, minimálne 170 tisíc voličov strany SMER-SD nechce Roberta Fica na stoličke predsedu strany. Peter Pellegrini sa chystá na najbližšom sneme strany kandidovať na funkciu predsedu strany a nahradiť Roberta Fica, ktorý by mal ísť v ideálnom prípade na politický dôchodok - konečne. V prípade, že neuspeje, tak pravdepodobne založí novú politickú stranu (popr. prevezme a premenuje DOBRÚ VOĽBU Tomáša Druckera) a strhne so sebou mnoho členov Smeru a aj pár nováčikov. V Smere ostane predsedom Fico a bude tú stranu pomaly ďalej pochovávať. Možno vydrží ešte jedny voľby a koniec. Nech to dopadne akýmkoľvek scenárom, musíme ako spoločnosť odmietnuť, ktorá sa tu momentálne verejne deje. Neexistuje žiaden horší Ficov Smer a lepší Pellegriniho Smer. Celé je to veľké divadlo Pellegriniho krídla, ktoré má úplne rovnakú DNA ako zvyšok Smeru. Len jedna skupinka pôsobí akosi zlostne a agresívne, zatiaľ čo tá druhá sa vie usmievať a pôsobiť na verejnosti kultivovanejšie.

Robert Fico a Peter Pellegrini (Reuters)

"Nominácia Petra Pellegriniho je najprirodzenejšia vec. Peter Pellegrini je integrálne spojený so stranou SMER-SD od roku 2000." - takto sa vyjadril Robert Fico v prezidentskom paláci po tom, ako podal demisiu a poverenie zostaviť vládu získal Peter Pellegrini. V takejto núdzovej situácii, aká pre Smerákov nastala po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej by Fico nenavrhol za premiéra niekoho, komu by 100%-ne neveril. Peter Pellegrini pôsobil v Smere od začiatku. Začal ako asistent poslanca Vážneho, v roku 2006 sa stal poslancom, neskôr bol štátnym tajomníkom na Ministerstve financií, ministrom školstva, predsedom NR SR, podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu. Je už roky v najužšom okruhu strany a musel vedieť o všetkom, čo sa dialo. Prvá vec, ktorej si musel byť vedomý bola kauza Skytoll ministra dopravy Vážneho a odvtedy sa to tiahlo. SMER-SD je Ficovo dieťa a ako povedal v prezidentskom paláci, Peter Pellegrini je s touto stranou integrálne spojený. Rovnako ako Richard Raši, Peter Žiga, Denisa Saková, Ladislav Kamenický a mnohí ďalší. Len sa im podarilo na verejnosti svojim vystupovaním a "kultúrnosťou" akosi dištancovať od Ficovho krídla, ktoré okrem neho dnes zosobňuje Erik Tomáš či Ľuboš Blaha.

Ak si Pellegriniho krídlo založí vlastnú stranu či prevezme moc v Smere, bude to na škodu všetkých. Majú kultivovanejší jazyk, nepodnikajú až nechutne priame osobné útoky a vedia to dobre hrať na verejnosti. Získajú veľa percent, budú pôsobiť pre svojich voličov ako svieži reštart, ktorý nastane po Ficovi a budú tu ešte mnoho rokov. Ako predísť tomuto scenáru? Ak sa podarí očistiť políciu, súdy a prokuratúru, tak sa začnú za svoje správanie zodpovedať. Minister vnútra Mikulec (OĽaNO) a ministerka spravodlivosti Kolíková (ZA ĽUDÍ) majú na túto očistu veľmi dobre nabehnuté. Keď vidíme súčasné dianie, ktorého výsledkom môže byť akýsi SMER 2.0 či predĺženie životnosti Smeru, tak musíme mať ako spoločnosť ešte väčšiu motiváciu na tom, aby sa už spomenuté inštitúcie očistili. Inak sa nám môže stať, že sa k moci opäť dostanú tí, ktorí ich ovládli a dostali Slovensko do stavu, v ktorom sa momentálne nachádza. Spôsoby ostanú rovnaké, Slovensko sa nikam nepohne, len sa všetci budú akosi viac usmievať.