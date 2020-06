Korupcia po nemecky

Ak chce byť táto vláda vládou zmeny, tak musí byť vyvodená zodpovednosť. Boris Kollár spravil podvod a odmieta odstúpiť. Na porovnanie sa pozrime, ako bol riešený nedávny politicko-korupčný škandál v Nemecku.

Slovensko po tom, čo získalo samostatnosť nevykročilo práve tou správnou nohou. Prvé voľby do NR SR vyhralo HZDS na čele s Vladimírom Mečiarom a takmer 37%. Následne vytvorilo koalíciu so svojím predvolebným partnerom - Roľníckou stranou Slovenska a so Slovenskou národnou stranou a Združením robotníkov Slovenska. Nasledovali štyri roky mafie, korupcia nevídaného rozmeru spojená s privatizáciou a mnohé kauzy, ktoré pripomínajú minimálne najdivokejšie časti Balkánu, ako napríklad zavlečenie Michala Kováča ml. či vražda Róberta Remiáša. Tón vládnutia, aký nastavila táto koalícia tu panuje bohužiaľ v podstate dodnes. Dzurindove vlády našťastie porazili aspoň mafiu a priamy, štátom organizovaný teror taktiež vymizol i keď kauzy typu Malinová alebo vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice ostanú medzi čiernymi škvrnami v histórii.

A ako to vyzerá s postihovaním korupcie politikov do dnešného dňa? Okrem dvoch ministrov ešte z čias prvej Ficovej vlády a niektorých lokálnych prípadov nie je korupcia trestaná vôbec. Maximálne sa občas stalo, že človek po prevalení "neudržateľného" škandálu musel odstúpiť alebo bol preradený iné teplé miestečko, ktoré nie je tak na očiach verejnosti. Momentálne po dvanástich rokoch vlády strany SMER-SD (s krátkou pauzou 2010-2012) tu prišla povestná vláda zmeny. Od vzniku súčasnej koalície ubehlo pár mesiacov, ale už sa opätovne opakuje to isté, čo sme tu mali u minulej vlády. Podvodník Danko mal odstúpiť a neodstúpil z postu predsedu NR SR, z dôvodu okopírovania svojej VŠ práce. Už vtedy sme si hovorili, že sme asi prvá krajina v Európe, kde podvodník vedie parlament a po odhalení podvodu neodstúpil. V iných kútoch Európy je bežnou praxou, že sa odstupuje kvôli podvodom tohto typu. Či už to bol nemecký minister obrany, český minister práce alebo dokonca aj maďarský prezident. U nás sa tieto podvody stávajú pravdepodobne praxou. Boris Kollár je na tom rovnako ako Andrej Danko. Len z nejakých nevysvetliteľných príčin to zrazu niektorí považujú za diametrálne iný problém a odstúpiť sa mu akosi nechce. Ak to takto ostane, tak morálny kredit tejto vlády pôjde do hája. Teraz sa však pozrime na príklad toho, ako sa riešia podvody či korupcia napríklad v Nemecku.

Philipp Amthor v nemeckom Bundestagu (IMAGO/PHOTOTHEK)

Philipp Amthor. 27 ročný poslanec Bundestagu za vládnu CDU. Jedna v vychádzajúcich politických hviezd mladej generácie v Nemecku. Hovorilo sa o ňom ako o top kandidátovi na šéfa CDU v spolkovej krajine Mecklenburg-Vorpommern (alebo po slovensky Meklenbursko-Predpomoransko), v ktorej žije a kandidoval za ňu do nemeckého parlamentu. CDU sa v prieskumoch v tejto spolkovej krajine dlhodobo umiestňuje na prvom či druhom mieste, čiže ako predseda strany by mal v prípade víťazstva potenciál stať sa premiérom tohto spolkového štátu. Nedávno prišla jeho kauza, ktorú si v skratke opíšme. Tento rok sa zistilo, že loboval jedným listom u nemeckého ministra hospodárstva Petra Altmaiera (CDU) za start-up firmu Augustus Intelligence, v ktorej pôsobil ako šéf dozornej rady. Z tejto funkcie mu nevyplýval žiaden plat, dostal však právo na nákup budúcich akcií. Chcel zariadiť, že ak firma presunie časť svojho pôsobiska do Nemecka, tak tam bude mať politickú podporu. Tento plán mu však nevyšiel a médiá na to všetko prišli. Na slovenské pomery by to bol celkom slabý škandál. Aké však boli vyvodené dôsledky? Po tom, čo sa na to prišlo sám ohlásil, že už nebude kandidovať na šéfa CDU vo svojej spolkovej krajine, odstúpil z výborov v parlamente, ospravedlnil sa a celkovo sa akosi stiahol z verejného priestoru. Bol zároveň skritizovaný vlastnou stranou nehovoriac o tom, že zákonnosť či nezákonnosť jeho správania už preveruje štátne zastupiteľstvo. I takto vyzerá politická kultúra vo vyspelom politickom prostredí.

Prečo by mal teda súčasný predseda NR SR vyvodiť osobnú zodpovednosť? Keď Andrej Kiska a ďalší členovia strany ZA ĽUDÍ pred voľbami hovorili, že vláda so Sme rodina nemusí predstavovať toľko potrebnú zmenu, tak boli u väčšiny za zlých. Dnes, keď hovoríme o novej kultúre a o tom, že keď voliči konečne rozhodli, že chcú zmenu, nie praktiky smeráckych vlád, tak opäť väčšina útočí s argumentom, že ZA ĽUDÍ chce povaliť vládu a spôsobiť návrat Smeru/Pellegriniho popr. rast ĽS-NS. Mnohí hovoria, že to je len o obyčajnej vysokoškolskej práci, ale v skutočnosti to nie je tak jednoduché. Ide o to, že to celé bol podvod a ten, kto robí podvody sa nazýva podvodník. A momentálne sedí v kresle predsedu NR SR. Ako som už spomínal, je krátko po voľbách a ak sa táto kauza nechá tak, tak morálny kredit vlády o zmene a zodpovednosti skončil. Všetky strany budú občanmi brané za úplne to isté, čo tu bolo doteraz. Veď Sme rodina má cez 1 300 členov (zdroj - Wikipedia k 31.12.2018). Naozaj je predseda nenahraditeľný? Ostatné vládne strany (OĽaNO, SaS) sa zatiaľ k činom veľmi nemajú. Treba však podotknúť, že Sme rodina môže byť paradoxne tá, ktorej tento problém uškodí najmenej. Premiér Matovič hovoril pred voľbami o tom, ako zničí korupciu. Predseda SaS posielal Fica do basy. Ak ostane v tomto prípade strana ZA ĽUDÍ osamotená, tak čo príde nabudúce? Ak chceme, aby sme na Slovensku vybudovali novú politickú kultúru, ktorá bude nekorupčná a ukáže, že podvodníci nemajú čo robiť vo vedúcich funkciách štátu, tak musíme začať teraz.

Vezmime si príklad z Nemecka. Inak sa zas a raz nikam neposunieme.