Ako pomôcť regiónom?

SMER-SD doteraz pomáhal regiónom len na základe straníckeho kľúča. Dnes to vyzerá tak, že nová vláda presadí veľa opatrení, ktoré regiónom pomôžu, ale hlavná reforma sa pravdepodobne opäť k rokovaciemu stolu nedostane.

To ako vyzerá život v rôznych regiónoch Slovenska formuje našu krajinu. Napriek tomu, že patríme medzi do spoločenstva tridsiatich šiestich ekonomicky najvyspelejších a zároveň demokratických krajín sveta (OECD), sú na Slovensku regióny, ktoré sú v zúfalom stave. Predošlé vlády ich problémy dlhodobo prehliadali a väčšina politických strán tam zavíta maximálne pred voľbami. Za poslednej vlády zloženej zo strán SMER-SD/SNS/Most-Híd to bolo rovnako, akurát pred voľbami začali tzv. výjazdové rokovania vlády, kde sa nesystematicky rozdávali peniaze primátorom a starostom na základe straníckeho trička. Vízia však nebola žiadna.

Vedenia nového ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. (MIRRI)

Nakoľko je jednou z hlavných priorít strany ZA ĽUDÍ regionálny rozvoj, podarilo sa vyrokovať vznik nového ministerstva - konkrétne ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré vedie Veronika Remišová spolu so štátnymi tajomníkmi Vladimírom Ledeckým a Marekom Antalom. I vďaka tomuto kroku dostáva rozvoj regiónov reálne rozmery a víziu. Okrem toho tejto vízii pomôžu i ďalšie okolnosti - odpolitizácia čerpania eurofondov, chystané protikorupčné opatrenia či peniaze, ktoré bude Slovensko čerpať z nedávno schváleného fondu obnovy. Všetko to je skvelý základ a štart na rozvoj ekonomicky zaostalejších častí Slovenska, avšak bohužiaľ to opäť vyzerá tak, že ani v tomto volebnom období neprejde hlavné opatrenie, ktoré by regiónom pomohlo - volebná reforma.

Regionálna politika je základom úspešného štátu. Ak niektoré časti krajiny budú napredovať extrémne rýchlo, ale tie ďalšie budú stagnovať, či priam upadať, Slovensko sa neposunie nikam. V zahraničí je bežné, že takéto ministerstvá fungujú a skrz ne sa pomáha celej krajine. Dnes sa začína tým, že konečne niekto rieši a plánuje stratégiu do budúcna. Pokračuje to začínajúcimi investíciami. Hoci začiatok je dobrý, uvidíme, kedy sa dostaneme k politickej vôli naprieč politickým spektrom na presadenie volebnej reformy.

Zmena volebného systému je témou, na ktorú sa relatívne často vedú rôzne diskusie. Od čias tretej vlády Vladimíra Mečiara sme sa v tejto téme nikde neposunuli a máme jeden volebný obvod - celé Slovensko. Hovorí sa o rôznych modeloch toho, ako by sa tento systém mohol zmeniť. 4 obvody vo forme "3 + 1", čiže hlavné mesto + západ, stred, východ; "3 + 1" s povinným pomerným zastúpením kandidátov z historických či pôvodných regiónov; pomerné rozdelenie na základe historických regiónov; jeden poslanec za každý okres (79) a zvyšných 71 poslancov súčasným systémom; osem volebných obvodov (každý kraj); 120 poslancov dolnej komory a vznik hornej komory - senátu, atď. Pokojne sa môžeme inšpirovať v zahraničí. Napríklad do dolnej snemovne amerického kongresu sú volení zástupcovia za jednotlivé okrsky s tým, že každý federálny štát má pevne stanovený počet zástupcov podľa počtu obyvateľov. V Dánsku je jeden poslanec na každých 30tis. obyvateľov. Na Slovensku to vieme premietnuť na podobu, kedy bude mať každý prirodzený región taký počet poslancov v NR SR, koľko má obyvateľov. Rovnako by nebolo na škodu, ak by sa zvolení predsedovia samosprávnych krajov automaticky stávali poslancami, keďže v realite kvôli problémom, ktoré riešia musia chodievať po ministerstvách a všetko sa to časovo zbytočne predlžuje.

Najmä v týchto voľbách sa ukázalo, že zmena volebného systému na viac obvodov by bola vhodná, keďže by sa zvýšila miera toho, ako zloženie NR SR naozaj odzrkadľuje výsledky volieb po celom Slovensku. Vo februárových voľbách prepadlo približne 820 tis. hlasov (cez 28%), teda najviac v histórii. Viaceré zo strán, ktoré sa do NR SR nedostali mali v rôznych regiónoch silný výtlak a pri inom volebnom systéme by svojich zástupcov v parlamente mali. Koalícia PS/Spolu mala v Bratislave a okolí od 10 do 16%, KDH na Orave od 11 do 22%, MKS na Podunajsku približne 42%, SNS mala vo viacerých častiach Zemplína cez 5% a tak by sa dalo pokračovať ďalej.

Keď hovoríme o regionálnom rozvoji, 9 z 20-tich najmenej rozvinutých okresov nemá svojho zástupcu. Hoci ministerstvo, ktoré sa ide venovať rozvoju regiónov už existuje, je nevýhodou, že odtiaľ nie sú zástupcovia, ktorí poznajú problémy svojho okolia takpovediac "na vlastnej koži". Volebná reforma by zároveň nútila poslancov vykonávať čo najviac činnosti. Úprimne si povedzme, koľkých členov NR SR je vidieť a počuť tým, že vykonávajú nejakú aktivitu? Pred každými voľbami sa v médiách robia odpočty a zistíme, že viacero poslancov, ktorí sa tam dostali len vďaka lídrovi svojej kandidátky prejavilo toľko aktivity za štyri roky, koľko by sme vedeli spočítať na prstoch rúk, keďže sú si vedomí, že jediné čo im stačí spraviť je byť v obľube predstaviteľov strany tak, aby boli v budúcnosti na nejakom fajn mieste na volebnej kandidátke. Ak by však v tomto novom systéme vykazovali tiež takúto "usilovnú" činnosť, do NR SR by sa opätovne nedostali. Zároveň by sa nediali paradoxy, kedy kandidáti, ktorí majú pokojne i niekoľko desiatok tisícov hlasov sa do NR SR nedostali, ale zároveň sa tam pravidelne dostanú i ľudia, ktorí majú pár stoviek hlasov. Jedným z najväčších pozitív pre demokraciu však bude, že takáto reforma podporí vznik a budovanie tradičných strán, tvorených širokou členskou základňou, čo je v týchto časoch nesmierne cenné. Jednak nebudú vznikať desiatky nových strán a zároveň ak nejaká nová vznikne, tak bude mať musieť reprezentovať nejakú víziu či zastupovať nejakú ideológiu. Hlavne bude potlačená existencia rôznych skupiniek, ktoré nemajú ani len program a sú založené na pár členoch. Takpovediac si "zastabilizujeme demokraciu".

(Okresy zafarbené tmavosivou nemajú v NR SR žiadneho poslanca/poslankyňu. Z okresov, ktoré sú zafarbené svetlosivou pochádza jeden poslanec/poslankyňa. Dáta zloženia parlamentu pochádzajú z 4.8.2020).

Aký majú názor na volebnú reformu strany, ktoré sú momentálne v NR SR? Ak začneme opozíciou, tak SMER-SD nikdy túto zmenu nepresadzoval a ĽS-NS túto zmenu v programe tiež nemá. Čo sa týka strán vládnej koalície, tak Igor Matovič sa za OĽaNO v minulosti vyjadril, že by bol za zmenu volebného systému na štýl ôsmych obvodov, popr. jedného zástupcu za každý okres a zvyšok pomerne. SME RODINA túto otázku vo svojom programe nerieši, hoci podľa Petra Pčolinského sú otvorení diskusii. Strana ZA ĽUDÍ je jedinou parlamentnou stranou, ktorá má vo svojom programe túto otázku rozvitú a je za zmenu na základe reformy "3 + 1", pri ktorej sa bude však rátať i vplyvom prirodzených regiónov. SaS sa však v minulosti voči návrhom na zmenu jedného volebného obvodu ohradila, je preto veľmi otázne, či sa v tejto otázke počas najbližších štyroch rokov niekam pohneme. Ak by sa však táto najdôležitejšia reforma pre regióny Slovenska nepresadila, aspoň sa na týchto problémoch konečne začalo pracovať, o čom svedčí napríklad i vznik vyššie uvedeného ministerstva.

Na základe súčasného zloženia mandátov v NR SR na základe regionálneho zastúpenia si vieme ešte povedať pár zaujímavých čísel:

26 okresov nemá v NR SR svojho zástupcu. V týchto okresoch býva približne 1 230 000 obyvateľov SR, tzn. 22.5%.

Bratislava tvorí oficiálne 8% obyvateľov Slovenska, v NR SR má však 30%-né zastúpenie.

Trenčín je jediným krajským mestom, ktoré má len jedného poslanca/poslankyňu.

Nové Zámky sú najväčším okresom bez zastúpenia. Žije tam necelých 140tis. obyvateľov.

Najviac "lokálnou" stranou je SaS. Z hlavného mesta pochádza až 9 z jej 13-stich poslancov, t.j. 70%.

Napriek tomu, že SMER-SD je strana s najväčšou členskou základňou (cez 14tis. členov), v NR SR má momentálne poslancov len z 15-stich okresov.

Najmenej poslancov pochádza z Trenčianskeho kraja (8), najviac z Bratislavského (51).

Dobrá životná úroveň v každom kúte Slovenska je koniec-koncov v záujme všetkých. Klesne počet ľudí odchádzajúcich do zahraničia; ekonomika bude viac diverzifikovaná, tým pádom viac odolná voči rôznym krízam do budúcna; regióny sa nebudú vyprázdňovať; rodiny budú viac pohromade a tak ďalej. Zároveň je nutné povedať, že zmena volebného systému nie je žiadne "proti-bratislavské" opatrenie, ako je možné niekedy pri tejto diskusii počuť. Nech by bol model akýkoľvek, hlavné mesto tam bude mať stále rovnocenné a samostatné postavenie voči iným regiónom. Ak však chceme toto opatrenie, ktoré pomôže napríklad i demokracii či ekonomike presadiť, chce to celospoločenskú zhodu. A najmä odvahu politikov začať budovať poriadne strany, ktoré majú jasné smerovanie, členskú základňu a vydržia dlhé roky. Len, najmä táto odvaha chýba, keďže týchto strán je dnes málo a mám pocit, že ich miestami skôr ubúda ako pribúda.

Na záver prikladám tabuľku súčasného zloženia NR SR na základe regionálneho zastúpenia (k 4.8.2020).

Poslanci v krajoch Poslanci v okresoch OĽaNO SMER-SD SME RODINA ĽS-NS SaS ZA ĽUDÍ Bratislavský kraj - 51 Malacky - 0 - - - - - - Pezinok - 3 2 - - 1 ex-ĽSNS - - Senec - 4 1 2 + 1 ex-SMER - - - - Bratislava (I.- V.) - 44 14 7 + 3 ex-SMER 7 1 9 3 Trnavský kraj - 13 Skalica - 2 2 - - - - - Senica - 0 - - - - - - Trnava - 3 2 - - - 1 - Piešťany - 4 3 - - 1 - - Hlohovec - 1 - - - - - 1 Galanta - 1 - 1 - - - - Dunajská Streda - 2 2 - - - - - Nitriansky kraj - 10 Levice - 1 - - 1 - - - Zlaté Moravce - 1 - 1 - - - - Topoľčany - 1 - 1 - - - - Nitra - 7 1 3 1 1 - 1 Šaľa - 0 - - - - - - Nové Zámky - 0 - - - - - - Komárno - 0 - - - - - - Trenčiansky kraj - 8 Považská Bystrica - 1 1 - - - - - Púchov - 1 - 1 - - - - Ilava - 1 - - - 1 - - Trenčín - 1 - 1 - - - - Nové Mesto nad Váhom - 0 - - - - - - Myjava - 0 - - - - - - Bánovce nad Bebravou - 0 - - - - - - Partizánske - 0 - - - - - - Prievidza - 4 1 1 1 - 1 - Žilinský kraj - 15 Liptovský Mikuláš - 1 0 1 ex-SMER - - - - Tvrdošín - 2 1 - - 1 - - Námestovo - 1 - - - - - 1 Dolný Kubín - 0 - - - - - - Ružomberok - 2 - - - 1 - 1 Turčianske Teplice - 1 1 - - - - - Martin - 1 1 - - - - - Žilina - 6 3 1 - - 1 1 Bytča - 0 - - - - - - Kysucké Nové Mesto - 0 - - - - - - Čadca - 1 - 1 ex-SMER - - - - Banskobystrický kraj - 15 Brezno - 0 - - - - - - Revúca - 0 - - - - - - Rimavská Sobota - 2 - - - 2 - - Poltár - 1 1 - - - - - Lučenec - 2 1 - - - - 1 Detva - 1 - - - 1 - - Veľký Krtíš - 0 - - - - - - Krupina - 0 - - - - - - Banská Štiavnica - 0 - - - - - - Zvolen - 1 - - - 1 - - Žarnovica - 0 - - - - - - Žiar nad Hronom - 0 - - - - - - Banská Bystrica - 8 - 2 + 2 ex-SMER 1 2 1 - Prešovský kraj - 21 Poprad - 2 - 1 - - - 1 Kežmarok - 5 1 1 ex-SMER - 1 + 2 ex-ĽSNS - - Stará Ľubovňa - 3 2 1 - - - - Levoča - 2 1 - - - - 1 Sabinov - 0 - - - - - - Prešov - 4 - 1 2 - - 1 Bardejov - 0 - - - - - - Svidník - 0 - - - - - - Stropkov - 1 - - - 1 - - Vranov nad Topľou - 2 1 - 1 - - - Medzilaborce - 0 - - - - - - Humenné - 2 1 1 - - - - Snina - 0 - - - - - - Košický kraj - 17 Gelnica - 0 - - - - - - Košice (I. - IV.) - 6 2 2 ex-SMER 2 - - - Košice - okolie - 1 1 - - - - - Michalovce - 3 1 1 1 - - - Rožňava - 1 1 - - - - - Sobrance - 0 - - - - - - Spišská Nová Ves - 2 2 - - - - - Trebišov - 4 3 1 ex-SMER - - - - Spolu 150 - 53 26 SMER-SD + 11 HLAS-SD + 1 nezávislý 17 14 ĽS-NS + 3 KDŽP 13 12