Odkaz Andreja Kisku

Na nedávnom sneme strany ZA ĽUDÍ mal Andrej Kiska posledný prejav svojej politickej kariéry. Odchádza v čase, kedy jeho hlavného súpera Fica zožralo vlastné dieťa. Aký zanechal Andrej Kiska odkaz?

Nedávno sa konal snem strany ZA ĽUDÍ v Trenčianskych Tepliciach. Na ňom mal Andrej Kiska posledný prejav v svojej politickej kariére. A zanechal odkaz, na ktorý by sa po tomto trpkom konci akoby zabudlo.

Marec 2014. Andrej Kiska porazil Roberta Fica v druhom kole prezidentských volieb. V prezidentskom úrade nahradí Ivana Gašparoviča, bývalého Mečiarovho spolustranníka z HZDS. O tri mesiace na to sa stane prvým nezávislým prezidentom Slovenskej republiky. Do tejto pozície je inaugurovaný v čase, kedy mal SMER-SD v parlamentných voľbách cez 44.41% (2012), SMER-SD mal premiéra, predsedu NR SR a odchádzajúci prezident sa vyjadril, že sa cíti ako člen SMERu. K tomu sa dá ešte zarátať spolitizovaný Ústavný súd (čo sa ukázalo najmä pri rozsudku o menovaní Mamojku či Laššákovej) či skorumpovaná prokuratúra. Opozícia bola zničená. Za päť rokov rokov v úrade spravil viacero zásadných rozhodnutí, ktorými krajine pomohol. Bol zárukou euro-atlantického smerovania Slovenska v čase, kedy predseda NR SR Danko chodieval do Ruska ako na klavír, keď viacerí opoziční lídri spochybňovali naše spojenectvo so Spojenými štátmi a keď bývalý komunista Fico mal k západu len pragmatický vzťah a raz opisoval Brusel ako kamaráta a raz ako strašiaka. Celé svoje prezidentovanie bol protiváhou populizmu nie len vládnych, ale i opozičných strán a ukázal, že veci sa dajú robiť i normálne a nemal problém zastať sa i nepopulárnych tém. Tri-krát porazil Roberta Fica. Najprv v prezidentských voľbách ako prvý človek, ktorý ho porazil priamo a začal jeho pád. Následne ho odstavil po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Nebyť jeho, tak Fico by ostal na premiérskom kresle do roku 2020. Tretia porážka prišla vtedy, keď odmietol vymenovať Roberta Fica, hoci vedel, čo príde po tom. Ťažko si predstaviť ako by to dopadlo, ak by sa stal prezidentom napríklad taký skorumpovateľný Radoslav Prochádzka, ktorého #Sieť sa tvárila ako alternatíva voči SMERu a napokon s ním v 2016 vstúpila do vlády. Áno, to, že porazil Fica ho stálo veľa. Kvôli osobnej nenávisti začal SMER hádzať vymyslenú špinu. Prv to boli trápne reči o scientológii, ktoré sa až tak neuchytili. Následne účty za lety do Popradu, hoci bolo toto spojenie najlacnejšie a vybavil ho sám Kaliňák. Z firmy, v ktorej poskytoval pôžičky v časoch, kedy banky dávali pôžičky len problematicky (a väčšinou s nižšími úrokmi než banky) z neho spravili úžerníka. Smeráci prišli s falošnými nič nehovoriacimi videami a prekrútili pozemkovú kauzu - kde i sudca, ktorý neskôr kandidoval za ĽS-NS uznal, že Kiska je v tom nevinne - tak, že z neho robili obraz pozemkového podvodníka. Špičkou ľadovca bolo falošné obvinenie na politickú objednávku z "daňovej kauzy", kde sa prv museli niekoľko-krát meniť vyšetrovatelia, aby sa s tým vôbec začalo a i vtedajšia opozícia túto wanna be kauzu rada priživovala. Ako prvý pomenoval, že vláda SMERu spravila v mnohom zo Slovenska mafiánsky štát. Vtedy do neho za toto vyjadrenie kopali, dnes sa však ukazujem, že to bola pravda. Po skončení prezidentského mandátu založil stranu ZA ĽUDÍ.

Do strany dotiahol množstvo ľudí, ktorí by sa za iných okolností dokopy nedali. Rôznych odborníkov, kvalitných a schopných politikov či úspešných ľudí z regiónov. Vznikol koncept širokej demokratickej strany, ktorá dokáže spojiť liberálov i konzervatívcov, ľudí naprieč politickým spektrom, ktorých spája chuť presadzovať reálne riešenia nezaťažené ideológiami. V rámci slobodných-demokratických strán je strana ZA ĽUDÍ spolu s KDH jedinou, ktorá má funkčné okresné štruktúry s členmi. ZA ĽUDÍ vznikla ako druhá reformná strana v histórii Slovenska, ktorá ponúka jasnú víziu toho, kam chce krajinu posunúť. Na rozdiel od SDKÚ však nemá žiadne kauzy a neťažia ju žiaden korupčné či inak podobné záležitosti. To, že voliči takúto stranu chcú ukazovali predvolebné prieskumy či skúsenosti z regiónov. Potom však prišiel záver kampane.

Záver kampane zmiatol populizmus. Pre KDH a PS/Spolu to bolo osudné, pre SaS a ZA ĽUDÍ to bola veľmi silná rana. Na výsledku, ktorý nedopadol podľa predstáv sa v prípade strany ZA ĽUDÍ okrem iného podpísali i ďalšie dva vonkajšie dôvody. V menšej miere to boli podpásovky zo strany najbližších partnerov. Či už to bolo vystúpenie Miroslava Beblavého na sneme v Košiciach, verejné výzvy na účasť na tlačových konferenciách v čase, keď bol Andrej Kiska ešte prezidentom a všetci vedeli, že sa ich zúčastniť nemôže, živenie už vyššie spomenutých "káuz" či tlak na vznik zmysel nedávajúcej trojkoalície ZA ĽUDÍ/PS/SPOLU. Na margo trojkoalície - už dnes sa viacerí vyjadrujú, že spájanie dvoch strán PS a SPOLU, ktoré sú si bližšie než je ZA ĽUDÍ bola chyba a hlúposť. A druhý bola brutálna antikampaň v réžii SMERu. To, ako veľmi si dali na tejto antikampani záležať najlepšie svedčí o všetkom.

Strana ZA ĽUDÍ sa po voľbách ocitla v koalícii, akú si určite nepredstavovala a určite sa v nej necíti práve najideálnejšie. Jej zakladateľ odchádza a je na členoch, aby jeho politický odkaz prežíval naďalej i v priamej rovine. Je hlúpe porovnávať ju s Mostom či Sieťou, keďže ZA ĽUDÍ sa svojmu presvedčeniu nespreneverila. Je paradoxné, že každý chcel normálnu slušnú stranu bez akýchkoľvek káuz, ktorá bude držať slovo a bude alternatívou voči iným, ale dnes do nej skoro každý kope, hovorí o jej nezmyselnosti či v niektorých komentároch je opisovaná akoby horšej neexistovalo. Ak však bude populistický bizár v parlamente pokračovať tak, ako doteraz, dá sa očakávať, že antipopulistická príčetná alternatíva sa ukáže ako najrozumnejšia cesta.

Je priam iróniou osudu, že Andrej Kiska z politiky odchádza práve v čase, keď jeho najväčšieho súpera Fica zožralo vlastné dieťa a on sa už len utápa pod ťarchou toho, čo tejto krajine narobil. Andrej Kiska bol ten, kto začal Ficov pád vtedy, keď ovládal všetko a odchádza dnes, keď Fico končí. Na rozdiel od neho však môže odísť so cťou. Jeho odkaz, odkaz toho, že politika sa dá robiť aj inak sa verím ešte len v budúcnosti ukáže.

