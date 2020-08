Aká je budúcnosť KDH?

KDH mohlo byť slovenskou CDU, ale nikdy sa ňou napokon nestane. Stačilo v minulosti spraviť pár rozhodnutí inak. Dnes bude rado, ak prežije.

Po sobotňajšom sneme si KDH zvolilo za nového predsedu Milana Majerského. Čo z toho vyplýva, aké problémy má KDH a čo sa bude diať do budúcna?

Milan Majerský bol na sneme jediným kandidátom na predsedu strany a bolo jasné, že vyhrá. Zaujímavejšie bolo, či delegáti prijmú návrh dnes už ex-predsedu Alojza Hlinu, ktorý sa chcel stať podpredsedom hnutia. Návrh prijatý nebol a Alojz Hlina je dnes už len bežným členom. Na jednej strane dáva zmysel, že predseda potrebuje takých podpredsedov, na akých sa môže spoľahnúť a kombinácia Majerský-Hlina bola už príliš protichodná, na druhej strane toto riešenie dáva zmysel pri menej známych osobnostiach, nie pri bývalom predsedovi. Alojz Hlina dostal ponuku byť v poradnom orgáne bývalých predsedov strany (čo odmietol) a zároveň padol návrh, že strana ho nominuje na kandidáta na primátora Bratislavy - čo je pri 4.53% pre KDH v Bratislave výsmech. Je zrejmé, že Alojz Hlina nie je ideálnym predsedom strany. Dokázal však KDH udržať po prekvapivom vypadnutí z NR SR vo voľbách 2016 a dal hnutiu na verejnosti nový dych. Napriek všetkým tvrdým útokom zo strany súčasného premiéra dokázal udržať stranu aspoň na podobných percentách ako naposledy. Na druhej strane sa však dnes označuje za "Antipopulistu", čo je pri jeho minulých populistických výlevoch, medzi ktoré partia bitka v NR SR, zamurovanie nebankovky, tank pred Biľakovým domom, ... priam pokrytecké. Ak sa zamyslíme, tak vieme zároveň povedať, že Alojz Hlina bol ten, čo stvoril Igora Matoviča a naučil ho všetkým "populistickým" metódam ešte v časoch, kým bol poslancom za OĽaNO. Vieme však usúdiť, že bol momentálne celoslovensky najznámejším aktívnym politikom KDH a hnutie tak "odpálilo" svoju najznámejšiu osobnosť.

Milan Majerský na sneme sľúbil, že hnutie vráti do NR SR a za hlavný dôvod toho, že sa KDH do parlamentu nedostalo označil to, že hnutie podpísalo ako prvé pakt o neútočení s PS/SPOLU (neskôr sa pridali i strany ZA ĽUDÍ a SaS). Už spomínaného Alojza Hlinu za tento "pakt s liberálmi" kritizuje, hoci na predsedníctve za jeho prijatie taktiež hlasoval. Ak však bola táto dohoda, ktorá hovorila o tom, že demokratické nepopulistické strany (ZA ĽUDÍ/SaS/KDH/PS/SPOLU) na seba nebudú pred voľbami zbytočne medzi sebou útočiť taká zlá, tak čo je dobré? Čo chce KDH robiť? Oháňať sa populistickými rečami a obmedziť svoje zmýšľanie len na témy ako interrupcie, LGBT, gender, Istanbul a pod.? Nie je práve chybou to, že hnutie nehovorí najmä o iných a dôležitých témach? Zdravotníctvo, školstvo, hospodárstvo, ... . Ak však budeme už i od KDH počúvať len o témach etických vojen, tak oficiálne sa skončí i posledný predstaviteľ slušnej nepopulistickej kresťanskej politiky.

Na sneme hnutia okrem iného vystúpil Ján Čarnogurský a Milana Majerského podporil. Je zvláštne, že Milan Majerský sa od tejto podpory nedištancoval. Je pravdou, že Ján Čarnogurský bol prvým a dlhoročným predsedom hnutia a má zásluhy na porážke minulého režimu či na porážke mečiarizmu. Dnes však nemá nič spoločné s tým, čo KDH verejne deklaruje. Zbieral podpisy za referendum o vystúpení z NATO, pred dvoma rokmi hovoril o snahách Georga Sorosa o prevrat na Slovensku, v župných voľbách na post predsedu BSK podporil Jalala Suleimana - podpredsedu Komunistickej strany Slovenska a dnes je čestným predsedom slovensko-ruskej spoločnosti, ktorá šíri ruskú propagandu na Slovensku. Ak KDH dovolí rečniť na svojom sneme človeku s takýmto presvedčením, tak asi nie je všetko "v kostolnom poriadku". Na sneme hovoril o tom, že hnutie sa má stať koordinujúcou silou kresťanskej politiky na Slovensku bez ohľadu na to, či to je SME RODINA, kresťania v OĽaNO či kresťanské zoskupenia na báze ĽS-NS. Milan Majerský hovoril o podobnej myšlienke spájania kresťanských síl, hoc len veľmi neurčito. Hovoriť však o tom, že KDH má byť momentálne koordinujúcou silou kresťanskej politiky je mimo realitu už len kvôli poznateľnosti.

Milan Majerský pôsobil ako primátor Levoče a momentálne pôsobí ako predseda Prešovského samosprávneho kraja (o tom, nakoľko je populárny sa presvedčíme v ďalších župných voľbách). Mimo tejto časti východu je však verejnosti úplne neznámy. Kto sú po sneme ďalší vrcholoví predstavitelia KDH? Igor Janckulík, Tomáš Merašický a Marián Čaučík - všetko to sú noví podpredsedovia a zároveň sú to ľudia mimo katolíckej komunity absolútne neznámi. Ak sa pozrieme na ostatné kresťanské sily (ktoré pomenoval Čarnogurský), tak zistíme, že hnutie je na tom strašne. Milana Krajniaka zo SME RODINA pozná každý človek sledujúci politiku, ministri Heger a Krajčí mali desiatky-tisíc preferenčných hlasov, Anna Záborská ako predsedníčka Kresťanskej únie na kandidátke OĽaNO mala viac preferenčných krúžkov než akýkoľvek kandidát KDH a napokon i mnohých členov ĽS-NS poznajú kvantá ľudí, či sa nám to páči alebo nie. Ak sa chce KDH stať už spomínanou hlavnou silou kresťanskej politiky, bude musieť doniesť mená takpovediac zvonku. Vzhľadom na minulosť strany to bude ale asi nemožná úloha.

Za súčasné percentá strany, ktorá má okolo deväť-tisíc členov môže najmä jej dlhodobé vnútorné nastavenie, ktorého výsledkom sú už dlhé roky odchody politikov, ktorí sa stanú neskôr známymi. Stačí, ak sa pozrieme len na približne posledných 10 rokov. Radoslav Prochádzka po odchode z KDH takmer postúpil do druhého kola prezidentských volieb a jeho strana #Sieť sa dostala s 5.6% dostala do NR SR a rovno do vlády, kým KDH sa do NR SR ani len nedostalo (morálnosť Prochádzkovho konania je už iná vec); Daniel Lipšic, založil stranu NOVA a dnes nepôsobí v politike len kvôli známej autonehode a hovorí sa o ňom ako o potenciálnom generálnom/špeciálnom prokurátorovi; Jana Žitňanská je dnes podpredsedníčkou strany ZA ĽUDÍ a poslankyňou NR SR; Milan Krajniak je podpredsedom SME RODINA a momentálne je ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny; Anna Záborská je spolu so svojimi kolegami z Kresťanskej únie poslankyňou NR SR; ... . Akýkoľvek človek, ktorý má čo i len trochu vyšší politický/osobnostný kapitál si pri pohľade na túto bilanciu 2-krát premyslí, či by do tohto hnutia vstúpil.

Voľby Výsledok Predseda KDH 1990 19.20% Ján Čarnogurský 1992 8.88% Ján Čarnogurský 1994 10.08% Ján Čarnogurský 1998 KDH bolo súčasťou SDK Ján Čarnogurský 2002 8.25% Pavol Hrušovský 2006 8.31% Pavol Hrušovský 2010 8.52% Ján Figeľ 2012 8.82% Ján Figeľ 2016 4.94% Ján Figeľ 2020 4.65% Alojz Hlina 2024? ? Milan Majerský?

KDH malo svojich stabilných necelých 9%. Stačilo však, že do politického ringu prišli i iné kresťanské strany/politici a strana sa ocitla mimo parlament. Už dlhé roky pôsobí len na zotrvačnosť a táto cesta sa ukazuje ako jednoznačne nesprávna a po sobotňajšom sneme pravdepodobne pokračuje. Ak však nový a iný nádych Alojza Hlinu a zotrvačnosť v podaní Milana Majerského nie je cestou, čo mohlo KDH ako tak zachrániť? Pravdepodobne už asi len návrat nejakého "silnejšieho mena" z minulosti. Pred snemom sa hovorilo najmä o alternatíve v podobe Vladimíra Palka, ktorý bol spolu s Františkom Mikloškom či Rudolfom Bauerom "vyštvaný" zo strany po tom, čo odmietol vstup KDH do vlády so stranou SMER-SD po voľbách 2006. Je otázne, či by sa mu do toho s plnou vervou chcelo a ako by fungoval v regiónoch, nakoľko je z hlavného mesta, ale či ho má alebo nemá človek rád, Palko si v kresťanských kruhoch vybudoval silné meno a pravdepodobne by bol jediným, kto by stranu dokázal potiahnuť nad 5%.

Čo teda ostáva tomuto hnutiu do budúcna? Ak sa nestane zázrak, tak bude pokračovať v súčasnej trajektórii. To, že sa v roku 2016 do parlamentu nedostalo bolo prekvapením. O tom, či sa do parlamentu dostane v roku 2020 sa špekulovalo dlhšie a výsledok až takým prekvapením nebol. Ak sa v roku 2024 do parlamentu KDH nedostane, tak čudovať sa nebude už nikto. Z politickej mapy len tak nezmiznú, keďže majú cca. 9-tisíc členov, skôr však prejdú na dlhoročný model aký mala SMK - strana so silným zastúpením v regiónoch ale bez reálnej šance na vstup do parlamentu. Ak sa do volieb ešte radikálne nezmení vedenie a nepohne sa s obmenou lokálnych štruktúr (u ktorých lokálni zástupcovia vyzerajú niekedy len ako veriaci Smeráci), tak jedinou alternatívou ostane pre KDH nejaká forma predvolebnej koalície či spájania.Ako jediné s kým by túto koalíciu mohli spraviť mi napadá OĽaNO. Bez Alojza Hlinu vo vrcholových pozíciách to určite nie je nereálne, avšak bolo by v realite veľmi servilné, ak by strana s dlhoročnou tradíciou vstúpila do dvojice s protikorupčným hnutím založeným a vedeným len jedným človekom.

KDH mohlo byť menšou slovenskou CDU s 10%-20%, ale nikdy ňou napokon nestane. Stačilo v minulosti spraviť pár rozhodnutí inak. Časy sa zmenili a KDH nemôže ostať rovnaké. Na staré spôsoby zomreli dve z troch strán starej pravice - SDKÚ i Most-Híd. Ak sa KDH nezmení, tak zomrie tiež a éra starej slovenskej pravice definitívne s ňou.

(Zdroj titulnej fotografie - SITA)