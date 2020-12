Smeráci sú tí, ktorí tancujú na hroboch

Fico s Pellegrinim vytvárajú alternatívnu realitu. Všetko kvôli vlastnému strachu v snahe docieliť predčasné voľby tancujúc pritom na hrobe Milana Lučanského.

(Blog vyjadruje osobný názor autora.)

Milan Lučanský dnes zomrel na následky včerajšieho pokusu o samovraždu. Riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan odstúpil. Od dnešného rána (30.12.2020) sa tu ale spustila lavína a všetci volajú po odstúpení ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (ZA ĽUDÍ), lebo vraj ona za to nesie zodpovednosť. A medzitým sa Smer a Smer 2.0 (Hlas) snažia ľuďom vštepiť do hláv akúsi alternatívnu realitu, inak povedané, snažia sa občanom vymyť mozgy.

Milan Lučanský začal svoju kariéru zamestnaním sa vo Verejnej bezpečnosti v Pezinku (1989), následne fungoval v policajnom zbore v rôznych pozíciách - napr. vedúci oddelenia boja proti organizovanej kriminalite. Medzi rokmi 2012-2016 bol prvým viceprezidentom policajného zboru pod Tiborom Gašparom. Medzi rokmi 2018-2020 bol prezidentom policajného zboru. Po tom, čo sa do médií dostala správa o tom, že sa pokúsil o samovraždu Slovensko ovládla paranoja.

Robert Fico (Smer) i Peter Pellegrini (Hlas) už stihli natočiť videá, kde zo všetkej zodpovednosti obviňujú ministerku Kolíkovú. Zodpovednosť však nesú najmä oni dvaja, ale poďme pekne od začiatku. Milan Lučanský bol obvinený v rámci akcie Judáš. V tom čase sa nachádzal v Chorvátsku. Prišiel teda na Slovensko na výsluch, Polícia voči nemu vzniesla obvinenie a putoval do väzby. Svedkovia hovoria, že Milan Lučanský dostával úplatky na každomesačnej báze za pomoc Františkovi Böhmovi a mafiánskej skupine takáčovcov. Prvú vlnu úplatkov dostával od jesene 2014 do jari 2015 - konkrétne 6-tisíc € mesačne. Druhú vlnu úplatkov dostával od konca leta 2018 do konca roka 2019 - konkrétne 30-tisíc € mesačne. Spolu tak ide o viac než pol milióna eur. V tomto prípade je trestná sadzba 10-15 rokov. Svedčili voči nemu viacerí svedkovia. Dá sa teda na základe informácií svedkov povedať, že pán generál, ktorý nás mal ako člen a neskôr šéf polície chrániť a ničiť zločin sa miesto toho rozhodol stať sa súčasťou zločinu. Nehovoriac o predpoklade, že kto sa spojí so zločinom a podporuje korupciu tak neurobí raz, a ďalších prípadov, v ktorých mohol byť zapletený možno časom pribudne.

Ak sa aj pozrieme na niektoré z majetkov pána Lučanského, tak vidíme, že asi nie je všetko v poriadku. 40-árový pozemok pri Martine, na ktorom si staval haciendu (odhadovaná investícia v sume cez 600-tisíc €). Apartmán na Floride za niečo cez 80-tisíc € s pochybnými prevodmi peňazí. Byt v Rači, ktorú kúpil od štátu za cenu (85-tisíc €), ktorá bola nejakou záhadou nižšia o tretinu, než mala byť. Kúpil chatu vo Valčianskej doline, v ktorej kúpa apartmánov zväčša presahuje sumu 100-tisíc €. Nepostrehol som, že by bolo bežné, že by nejaký policajt z Nemecka či Británie vlastnil nehnuteľnosti za státisíce a oddychovať chodieval na Floridu. Čo sa týka napr. jeho haciendy pri Martine, tak Hospodárske noviny vyrátali, že len na tú by musel pri svojom plate šetriť 14 rokov bez akýchkoľvek iných výdavkov. Toľko k tomu, ako "slušný" človek nadobúda majetok.

Nech už máte na súčasnú vládu akýkoľvek názor, tak je nutné povedať, že zo Slovenska sa stáva post-mafiánsky štát. Už pred voľbami sa jasne hovorilo o tom, že Fico, Pellegrini a ich ďalší kumpáni budú pri očiste polície, prokuratúry a súdnictva hovoriť neustále o politickom zasahovaní a posledné mesiace sme to mohli vidieť naživo takmer na dennej báze. Ako však zneužívajú samovraždu Milana Lučanského je nechutné.

Fico natočil video z dovolenky v Karibiku, kde hovorí o tom, že Gašpar, Kováčik, Kičura a Lindtner sú politickí väzni. Ten Tibor Gašpar, ktorý podľa svedkov ako šéf polície bral úplatky v sume desiatok-tísic €. Ten Dušan Kováčik, ktorý bol ako špeciálny prokurátor obvinený zo zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prijímania úplatkov a zločinu zneužívania právomocí. Ten istý Dušan Kováčik si pred pár rokmi napr. vložil 200-tisíc € do banky v cashi a žaloby, ktoré mal riešiť miesto toho topil a nechával v zásuvke. Okrem toho, pri zatknutí mal pri sebe obálku s 10-tisíc € v hotovosti. Nemám pocit, že je bežné, že ľudia majú u seba obálky s tisíckami eur v hotovosti. Okrem nich Robert Fico považuje za politického väzňa Kajetána Kičuru, ktorý mal v trezore 5 kíl zlata v hodnote 250-tisíc € a okrem iného mal na úplatkoch od podnikateľa Solavu zarobiť viac než 200-tisíc €. Štvoricu uzatvára sudca Lindtner, ktorý je vyšetrovaný za podplácanie. Nikdy by mi nenapadlo, že "poctivou" prácou v štátnej správe si vie človek zarobiť takéto majetky. Okrem toho, ak mám byť úprimný, je mi zle, keď si pojem "politickí väzni" u týchto mafiánov berie do úst bývalý komunista Fico, či dnes presvedčený komunista Blaha.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (ZA ĽUDÍ) a šéf ZVJS Milan Ivan (TASR)

Smeráci dookola opakujú veci o prezumpcii neviny. Je zaujímavé, že pri týchto ľuďoch máme rešpektovať všetci prezumpciu neviny, kým nie sú oficiálne odsúdení, ale keď sa jedná o politických oponentov Smeru, tak prezumpcia neviny akoby neexistovala. Za jeho rešpekt k prezumpcii neviny najlepšie hovoria napr. Ficove vyjadrenia na adresu prezidenta Kisku, o ktorom bez dôkazov roky tvrdil, že je daňový a pozemkový podvodník. Ak do toho nechceme ťahať politických oponentov Smeru, tak za zmienku stoja napr. vyjadrenia Kaliňáka o tom, že dobitá Hedviga Malinová je vlastne klamárka. Zaujímavá otočka nastala i u Petra Pellegriniho. "Padni komu padni" sa zrazu zmenilo na "veď to je len výpoveď nejakého kajúcnika" a akoby sa vlastne nič nedialo.

Okrem vyššie spomenutých vecí na Ficovom videu zaznelo, že novinári sú hyeny, a že politici ako Kolíková či Šeliga sú Sorosovi sluhovia, ktorí brali peniaze zo zahraničia. Často od opozície počúvame, že Igor Matovič je prípad pre psychiatra. Nie som nejaký veľký stúpenec Igora Matoviča, ale ak tu je niekto zrelý na psychiatrickú liečbu, tak to je človek, ktorý bol 10 rokov premiér a pritom tvrdí, že nejaký 90-ročný pán z Ameriky tajne ovláda slovenských politikov. Robert Fico dobre vie, že nejakému Sorosovi je situácia na Slovensku ukradnutá, len si myslel, že keď vytiahne túto kartu, tak to pomôže jeho percentám. Snažil som sa na tému konšpirácií o Sorosovi pozrieť i optikou dezoláta, ktorý týmto konšpiráciám verí. V takom prípade by som Fica poslal kade ľahšie, lebo on bol premiér, ktorý by podľa tejto uletenej konšpirácie toto celé umožnil. No ale poďme späť k realite.

Príslušníci Smeru a Hlasu prskajú síru na všetky strany. Porovnávajú samovraždu Lučanského k vražde Jána Kuciaka. Pellegrini hovorí o ničení právneho štátu, akoby to nebolo práve naopak - že ministerka Kolíková sa snaží dať právny štát dokopy po 12-stich rokoch Smeru. Aj preto predstavila reformu súdnictva, ktorá má pomôcť očiste súdnictva a zbavenia Slovenska korupcie. A oni sa boja koniec-koncov o seba. Preto neustále hovoria o nejakom ničení ústavy či ničení ľudských práv. Ak je porušovanie ľudských práv to, že vezmeme človeka podozrivého z toho, že vzal úplatky za státisíce do väzby, lebo sa bojíme, že ujde do zahraničia, tak ja už neviem ako sa majú správať policajti a súdy pri vyšetrovaní. Sme asi jedinou krajinou Európy, kde sa politické spektrum nedelí len na ľavicové a pravicové či liberálne a konzervatívne, ale i na to, ktoré sa snaží bojovať za spravodlivosť a nezávislú justíciu a na to druhé krídlo, ktoré obhajuje každého jedného človeka, ktorý je podozrivý zo spáchania akéhokoľvek zločinu.

A všetci z nich majú opäť akési informácie od nikadiaľ. Kaliňák hovorí o nejakom psychickom týraní vo väzbe. Objavil sa i Flašík, ktorý si vycucal z prstu, že Lučanského vraj pred nedávnom dobili štyria bachári. Akoby pánom vôbec nevadilo, že advokát pána Lučanského potvrdil, že pri tom prvom incidente mu nikto nič nespravil. A prečo to všetko robia?

Pracujú na referende za predčasné voľby, keďže sa boja výpovedí svojich bývalých kolegov, ktorí sú už vyšetrovaní za mrežami. Čím hlúpejšie vyjadrenie, tým viac zaujme. Potrebujú, aby k referendu prišlo aspoň 50% voličov, čo sa v histórii SR podarilo len raz a aj to len tesne (referendum o vstupe do EÚ). Predčasné voľby sú ich jedinou možnou záchranou zvrátiť očistu polície, justície či prokuratúry a začať ničiť dôkazy v kauzách, ktoré tu za 12 rokov napáchali. Pellegrini hrá tú krajšiu tvár, ktorá priláka a ukradne napr. i voličov Sme Rodina. Fico bude zase hrať toho zlého policajta, ktorý k voľbám pritiahne jadro Smeru a odčerpá voličov i z tých menších akože "národných" strán typu SNS či Vlasť. Vedia sa zachrániť jedine tak, že by sa im referendum podarilo. Preto to prekrúcanie reality. Po predčasných voľbách by Smer 1.0 a Smer 2.0 okamžite zostavil vládu s neo-náckami z ĽS-NS. A ak by mal náhodou Pellegrini nejaký problém s ich účasťou vo vláde, tak si dohodnú ich "neoficiálnu" podporu, tak ako si to poriešil Babiš v Česku s komunistami z KSČM.

Odpovedzme si ešte na pár vecí, ktoré kolujú slovenským internetom. Milan Lučanský sa dobrovoľne dostavil na výsluch z Chorvátska, takže musel byť nevinný - ak by sa na výsluch nedostavil, tak sa mohlo pokojne stať, že by bol na výsluch následne nedobrovoľne predvedený. Okrem toho, pokojne mohol veriť, že vychytá takého sudcu, s ktorým je prepojený a neskončí za mrežami. Bývalý SIS-kár František Böhm napr. tvrdí, že Lučanský mu odporúčal vrátiť sa zo zahraničia počas služby sudcu Púchovského, lebo tam mu vie vybaviť, že nepôjde do väzby. I toto nám dokazuje ďalšie prepojenie celej tejto chobotnice. Ak pôjdeme ďalej, tak pri jeho nehode, kde sa zranil v oblasti oka nešlo o žiadne cudzie zavinenie. Vylúčil to i jeho advokát, ktorý mal právo informovať o zdravotnom stave Milana Lučanského.

A prečo sa Milan Lučanský zabil? To sa asi nikdy poriadne nedozvieme. Advokátka Mišíková, ktorá s ním v minulosti spolupracovala hovorí o tom, že určite nešlo o demonštráciu neviny. Možno na neho doľahlo svedomie a možno si len uvedomil, že ak bude odsúdený a ocitne sa na dlhé roky medzi tými, ktorých v minulosti vyšetroval, tak to nebude práve raj na Zemi.

A kto nesie toľko spomínanú politickú zodpovednosť za to, čo sa stalo? Nie Mária Kolíková. Nie Igor Matovič. Politickú zodpovednosť nesie garnitúra Smeru a Hlasu, ktorá umožnila ovládnutie polície mafiou. Nebyť členov týchto strán, tak dnes by sme niečo podobné ani nemuseli riešiť. Boli by sme krajina, v ktorej by neskončil bývalý policajný šéf vo väzbe kvôli tomu, že korupcia je tu priam všade. Robert Fico a Peter Pellegrini by teda mali byť ticho a v kúte sa hanbiť za to, čo s našou krajinou za 12 rokov spravili.

Milan Lučanský spáchal samovraždu a dnes sú Fico s Pellegrinim tí, ktorí tancujú na jeho hrobe a túto tému zneužívajú a nechutne sa na nej priživujú. Najhnusnejším paradoxom na tom celom je, že Smerákom môže táto situácia akurát tak vyhovovať, keďže Lučanský vedel o veľa veciach. Na sociálnych sieťach môžeme vidieť, že sa nájdu i takí, ktorí píšu uletené príbehy o tom, že ho dala zabiť Matovičova vláda, keďže sa Lučanského bála. Ku koncu blogu si teda zakonšpirujme i my - nebál sa prípadnej výpovede Lučanského práve Smer a Hlas? Veď vo väzniciach pracujú ich ľudia. Toľko k uleteným príbehom. A čo sa týka zvyšku opozície, prekvapuje ma, že sa na tejto téme politickej zodpovednosti snažia priživiť i niektorí politici KDH.

Na záver musím povedať, že je smutné, že človek, ktorý sprvoti ako policajt bojoval proti mafii (vyšetrovanie gangu kyselinárov či bossa Mariána Černáka) sa nakoniec podľa svedkov stal sám členom mafie. Zdravý rozum dostáva poslednou dobou riadnu nakladačku. Nenaleťme prosím Ficovi a Pellegrinimu v ich hre o ich slobodu a predčasné voľby a neglorifikujme ľudí, ktorí sú vyšetrovaní za to, že ničili našu krajinu.

